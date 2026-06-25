Pourquoi le Stade Brestois a choisi Julien Lachuer pour succéder à Éric Roy

Le Stade Brestois a pu saluer une dernière fois Éric Roy. Les obsèques de l’ancien entraîneur du club, décédé la semaine dernière après un combat de trois ans et demi contre un cancer du pancréas, ont lieu ce mardi à Nice. Outre toute une délégation brestoise, des personnalités du football étaient présentes comme Laurent Blanc, Jérome Alonzo ou encore David Ginola. King Eric a laissé une trace indélébile au club finistérien, qu’il a emmené jusqu’en Ligue des Champions il y a maintenant deux ans.

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Malgré le secret de polichinelle autour de sa maladie, sa disparition reste traumatisante pour les supporters et la direction. Dans le deuil, cette dernière doit regarder vers l’avant et penser à l’avenir du SB29. Pour succéder à Roy, elle a choisi Julien Lachuer, selon les informations de Ouest-France. Si le grand public ne le connaît pas, au Stade Brestois, le technicien fait partie des meubles. Il a tout de même 16 ans de présence au club où il a occupé plusieurs postes, dont celui d’entraîneur des gardiens, avant d’assurer l’intérim entre Michel Der Zakarian et Éric Roy, puis de devenir l’adjoint de ce dernier.

Privilégier la solution interne représente plusieurs atouts

C’est déjà l’un des premiers arguments qui a convaincu Denis Le Saint, le propriétaire, de faire confiance au coach de 49 ans. Il connaît déjà l’effectif en place, l’ensemble du staff et les rouages du club. En plus de cela, Lachuer est titulaire du brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) depuis un an, nécessaire pour diriger un banc en Ligue 1. Selon L’Equipe, il a même fait bonne impression auprès des observateurs de la formation. Il avait été préféré à Bruno Grougi pour passer cette formation.

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«Si, demain, mon travail est reconnu et que je dois prendre la responsabilité d’une équipe, il faudra des compétences, mais surtout un diplôme. Je ne voulais pas me mettre de barrière par rapport à une opportunité qui viendra ou pas», expliquait l’intéressé au quotidien sportif en 2024. Privilégier la solution interne tient également un avantage économique, une donnée non-négligeable pour un club en difficultés financières, malgré l’argent de la Ligue des Champions. Le bas de laine constitué à cette occasion s’amincit vite avec l’épuisement des droits TV.

Il faudra certes probablement revoir le contrat de Julien Lachuer mais son staff est déjà constitué. Faire venir un autre entraîneur au club aurait nécessité de dégager une certaine somme d’argent entre un salaire supplémentaire à payer, mais également celui d’un staff qui l’accompagne. Ces nouveaux techniciens auraient dû cohabiter avec les personnes déjà en place. Grougi est toujours sous contrat jusqu’en 2027, comme les préparateurs physiques Yvan Bourgis et Anthony Grech-Angelini et le coach en charge des gardiens, Olivier Blondel. Ces derniers seront donc en charge de la reprise le 2 juillet prochain, non sans avoir une pensée pour Éric Roy.