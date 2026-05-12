Lens et le PSG se rendent coup pour coup

C’était censé être LA grande finale pour le titre de champion de France. Finalement, ce match en retard de Ligue 1 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain s’annonce bien différent. Avec un PSG quasiment assuré d’être couronné champion quel que soit le résultat, la pression est retombée. L’enjeu de cette fin de saison s’est déplacé pour les deux clubs. Le RC Lens a logiquement la tête tournée vers le Stade de France et sa finale de Coupe de France face à Nice. Côté parisien, l’obsession porte un nom : Budapest, théâtre de la très attendue finale de Ligue des Champions. Résultat ? On risque d’assister à une rencontre où la peur de la blessure pourrait prendre le pas sur l’intensité habituelle.

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Cependant, les Sang et Or ne comptent pas brader cette affiche. Après une courte victoire face à Nantes (1-0), les hommes de Pierre Sage joueront libérés. Dans un stade Bollaert incandescent pour fêter cette folle saison, Lens devrait aligner la grosse équipe (avec notamment les retours de suspension de Saud Abdulhamid, Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson) pour tenter de faire tomber l’ogre parisien, quitte à faire tourner lors de la dernière journée contre l’OL au Groupama Stadium. En face, un PSG éreinté par un calendrier dantesque et victorieux dans la douleur face à Brest (1-0, but de Désiré Doué au forceps en fin de match) pourrait se contenter du strict minimum.

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Parmi les nombreux paris proposés par Betclic pour cette rencontre Lens-PSG, voici les 3 cotes qui ont retenu l’attention de notre rédaction au vu des forces en présence :

Match nul entre Lens et le PSG, cote à 3,80

C’est une cote qui reflète parfaitement la physionomie attendue de la rencontre. Dans un match où le suspense au classement est mort et où les deux équipes ont la tête à leurs finales respectives (Coupe de France pour Lens, Ligue des Champions pour Paris), un partage des points arrangerait presque tout le monde. Lens est invaincu lors de ses 4 derniers matchs à domicile, tandis que le PSG n’a pas perdu lors de ses 3 derniers déplacements en championnat. Entre un PSG qui va jouer avec le frein à main pour éviter les blessures et un Lens qui voudra faire le show sans se griller, le nul est un scénario extrêmement crédible à tenter.

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Odsonne Edouard marque contre le PSG, cote à 2,65

La fameuse "loi de l’ex" va-t-elle encore frapper ? Aligné à la pointe de l’attaque lensoise, Odsonne Edouard retrouve de sa superbe. Meilleur buteur de son équipe (12 buts en L1), l’attaquant aura forcément à cœur de briller et de marquer contre son club formateur. Face à une défense parisienne qui pourrait être remaniée ou manquer d’agressivité à l’approche de son grand rendez-vous européen, la puissance d’Edouard sera l’arme fatale des Sang et Or. À 2,65, miser sur la tradition de l’attaquant qui punit ses anciennes couleurs est une excellente opportunité.

Les deux équipes marquent et Lens ou le PSG gagne (Double chance), cote à 1,85

C’est le pari optimisé par excellence pour une rencontre aussi indécise. Difficile de prédire l’état d’esprit exact ou le onze de départ des deux coachs. Historiquement, le PSG a dominé 83% des derniers duels (dont un 2-0 à l’aller avec un doublé de Barcola), mais Lens joue à domicile et voudra frapper fort. Avec une défense lensoise plus friable qu’en début de saison qui a laissé filer 10 buts sur ses 6 derniers matchs, et un PSG qui encaisse et marque régulièrement (moyenne de 3.5 buts lors de ses récentes sorties), voir les deux équipes marquer est très probable. Coupler cela à une victoire d’un des deux camps permet de capitaliser un maximum de chances sur une cote combinée très intéressante.

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