Menu Rechercher
Commenter 1
Bundesliga

Une ancienne pépite du PSG va s’engager à Cologne

Par Josué Cassé
Martin James @Maxppp

Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, Martin James a trouvé un nouveau challenge. En effet, selon les dernières informations de Sky Germany, le gardien talentueux de 18 ans va rejoindre en tant qu’agent libre Cologne et signera un contrat jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité

Sa visite médicale est prévue pour vendredi. Le média allemand précise qu’il évoluera, dans un premier temps, en tant que troisième gardien afin de poursuivre son développement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Cologne
Martin James

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Cologne Logo 1. FC Cologne
Martin James Martin James
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier