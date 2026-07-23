Une ancienne pépite du PSG va s’engager à Cologne

Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, Martin James a trouvé un nouveau challenge. En effet, selon les dernières informations de Sky Germany, le gardien talentueux de 18 ans va rejoindre en tant qu’agent libre Cologne et signera un contrat jusqu’en 2028.

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Sa visite médicale est prévue pour vendredi. Le média allemand précise qu’il évoluera, dans un premier temps, en tant que troisième gardien afin de poursuivre son développement.