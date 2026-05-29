Wolfsbourg : libre, Nicolas Cozza attire déjà de nombreuses convoitises

Nicolas Cozza est officiellement libre de tout contrat. Le défenseur français de 27 ans a trouvé un accord avec Wolfsbourg afin de résilier sa dernière année de contrat et se retrouve désormais disponible sur le marché à l’approche du mercato estival. Le latéral gauche s’était rapidement imposé comme un élément important de l’effectif nantais la saison dernière, mais est maintenant sur le marché.

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Capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral gauche, Cozza dispose d’un profil particulièrement apprécié pour sa polyvalence et son expérience. Immédiatement disponible, le joueur formé à Montpellier suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs en France, comme à l’étranger pour cet été comme nous pouvons le révéler.