Un gardien de neuvième division refuse de devenir roi en Ouganda

George Desmond Kamurasi aurait pu troquer les terrains du football amateur anglais contre un trône royal. Selon O Jogo, le gardien de 36 ans, qui évolue au SE Dons en neuvième division, a pourtant décliné la possibilité de devenir le nouvel « Omukama », le titre donné au roi du royaume de Tooro, en Ouganda. Le comité de succession royale du clan Babiito l’avait désigné comme son candidat privilégié après la mort du roi Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, décédé d’un cancer à 34 ans aux États-Unis. Kamurasi pouvait prétendre à la succession par son père, deuxième fils de l’ancien roi George Rukidi III, mais le Britannique, marié et père d’un enfant, a préféré conserver sa vie en Angleterre. « Il a refusé parce qu’il a d’autres responsabilités à remplir, et c’est un droit qu’il a », a expliqué le révérend Charles Oyo Amooti, membre du comité. Le joueur aurait également souhaité éviter de se retrouver au cœur d’une guerre de succession.

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Son refus a ouvert la voie au prince Edward Rukidi Kijanangoma I, ancien présentateur de l’Uganda Broadcasting Corporation, proclamé roi ce mardi et dont le couronnement est prévu le 29 septembre. Petit-fils du roi George David Rukidi Kamurasi III, il n’est toutefois pas le seul prétendant puisque la famille royale défend une autre ligne de succession. Elle estime que le fils du défunt roi Oyo doit hériter du trône, conformément aux volontés qui auraient été inscrites dans son testament. Une querelle dynastique dont Kamurasi restera donc à distance, tout en poursuivant sa carrière de gardien dans le football amateur anglais.