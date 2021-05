Barça : Ansu Fati va passer de nouveaux examens

La suite après cette publicité

Ansu Fati vit un long calvaire. Blessé en novembre dernier au ménisque gauche, le jeune prodige du Barça n'arrive pas à s'en remettre et multiplie les opérations (trois au total) pour tenter de se remettre. Mardi, Mundo Deportivo expliquait que le joueur âgé de 18 ans allait subir une nouvelle opération jeudi et qu'il devrait être absent deux mois. Une absence qui lui permettrait d'enfin de rétablir et de pouvoir lui permettre de revenir dans le groupe blaugrana cet été. Ce jeudi, le FC Barcelone a fait le point sur son cas.

«Le joueur du Barça Ansu Fati a voyagé à Porto afin de passer un examen médical concernant sa blessure au genou gauche. Le Docteur Jose Carlos Noronha, supervisé par les Services Médicaux du Club, seront chargés de ces examens. Ansu Fati travaille dur pour se remettre d'une blessure au ménisque interne du genou gauche survenue au moins de nombre dernier et qui l'avait obligé à se faire opérer. Auparavant, il avait disputé 10 matches saison et inscrit 5 buts, dont le dernier lors du Clasico contre le Real Madrid». Affaire à suivre...