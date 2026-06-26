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Coupe du Monde

Norvège - France : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
France vs Sénégal @Maxppp
Norvège 1-3 France
winamax
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Dernier match de poule pour la France ! Les Bleus affrontent la Norvège ce vendredi à 21h au Stade de Boston, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Les Norvégiens ont laissé au repos ses stars. Haaland, Ødegaard et Sørloth débutent sur le banc. La Norvège va évoluer en 4-3-3 avec Selvik dans les buts. Aursnes, Östigard, Falchener et Björkan composent la défense des Drillos. Le milieu de terrain est formé par Aasgaard, Berg et Thorsvtedt. L’attaque norvégienne est composée de Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.

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Du côté des Bleus, Rabiot et Saliba sont sur le banc. La France s’articule en 4-2-3-1 avec Maignan dans les cages. En défense on retrouve Koundé, Upamecano, Lacroix et T. Hernandez. Le duo Koné / Tchouaméni occupe l’entrejeu français. Devant on retrouve, Dembélé, Olise et Doué en soutient de Mbappé.

Les compositions

Norvège :

Norvège

4-3-3
Officielle

France

4-2-3-1

France :

France

4-2-3-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Samedi 27 juin

  • Uruguay - Espagne (2h) sur beIN Sport 1
  • Cap-Vert - Arabie saoudite (2h) sur beIN Sport 2
  • Égypte - Iran (5h) sur beIN Sport 2
  • Nouvelle-Zélande - Belgique (5h) sur beIN Sport 1
  • Panama - Angleterre (23h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Croatie - Ghana (23h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
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