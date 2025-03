Bayern Munich : Manuel Neuer absent trois semaines

Victime d’une déchirure musculaire au mollet droit contractée en célébrant le but de son partenaire Jamal Musiala, mercredi, face au Bayer Leverkusen (3-0) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Manuel Neuer va manquer plusieurs semaines de compétition. «Manu va utiliser la période jusqu’à la trêve internationale pour récupérer. Pour le moment, on ne sait pas trop… Ça peut aller un peu plus vite ou ça peut prendre un peu plus de temps», a ainsi indiqué Vincent Kompany lors de la conférence de presse donnée à la veille de la réception de Bochum en Bundesliga.

Avec son club, Manuel Neuer (38 ans) va donc manquer le match retour de C1 contre Leverkusen (11 mars) et le déplacement à l’Union Berlin (15 mars) en Championnat. Son retour pourrait intervenir le 29 mars pour la venue du FC Sankt Pauli. Avec la sélection allemande, il est forfait pour les quarts de finale aller et retour de la Ligue des Nations face à l’Italie.