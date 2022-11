CdM 2022, Maroc : Walid Regragui regrette le manque d'efficacité face à la Croatie

A l'issue du coup du sifflet final après le match nul acquis face à la Croatie (0-0), l'entraîneur du Maroc Walid Regragui a tenu à souligner la valeur de l'adversaire, mené par son capitaine et Ballon d'or 2018 Luka Modric : « sincèrement on était face à une belle équipe. Ils ont un milieu de terrain très fort. On a essayé d’être en bloc mais on les a peut-être trop respecté par moment. On a eu de la fatigue à la fin mais c’est un bon résultat… »

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, arrivé sur le banc en août dernier, ne désespère pas pour la suite de la phase de poule dans ce groupe F, lors de laquelle il va falloir batailler face à la Belgique ce dimanche après-midi : « on est toujours dans la course. Mais c’est dommage, le peu d’opportunité qu’on a pu avoir, on ne les a pas concrétisé. On a fait beaucoup d’erreurs techniques au milieu aussi. Il nous reste 4 jours pour travailler et récupérer maintenant. »