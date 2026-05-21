Real Madrid : Éder Militão en veut à Xabi Alonso

Des regrets éternels. Ces dernières années, les saisons d’Éder Militão tournent au cauchemar et le défenseur du Real Madrid semblent souffrir de douleurs à répétition. En effet, le joueur de 28 ans n’a disputé que 52 des 179 matchs joués par le Real Madrid sur cette période. Après deux ruptures des ligaments croisés, l’arrière-garde a encore été blessé cette saison. Privé de Mondial 2026 avec la Seleçao, Militão remet désormais en question la gestion de son retour à la compétition, estimant avoir été sollicité trop rapidement… la faute à un certain Xabi Alonso.

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Comme indique MARCA, le Brésilien considère avoir enchaîné trop de matchs et accumulé trop de minutes sur les pelouses espagnoles, suite à la volonté de son entraîneur. Sa situation était délicate et celui-ci n’était pas assez préparé. Un manque de vigilance de la part du Real Madrid, qui aurait dû prendre les précautions nécessaires. Tout compte fait, une autre option avait été adoptée et ce n’était pas la bonne. Des coups durs qui se répètent dans la capitale espagnole…