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Ligue 1

OM : Younès Belhanda tacle Mason Greenwood

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
@Maxppp

Ces dernières semaines, du côté de l’OM, l’ambiance est un peu tendue. Après la grosse sortie de Medhi Benatia dans la foulée de la défaite face à Lorient, c’est Facundo Medina qui est sorti du silence au micro de RMC ce mercredi pour évoquer le vestiaire olympien et son attitude. Ce jeudi, dans son rôle de chroniqueur sur RMC, l’ancien international marocain Younès Belhanda a évoqué le cas de Mason Greenwood. Et il n’a pas été tendre sur son attitude.

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«Greenwood ? Lui; à ce qu’il parait, à l’entraînement ce n’est pas ça. J’ai eu des échos, à l’entraînement… Il fait ce qu’il veut. Il a fait gagner un certain nombre de match ? Oui, mais s’il te met une mauvaise ambiance, qu’il a des passe-droits et qu’il fait ce qu’il veut à l’entrainement, ce n’est pas le bon exemple. Surtout un leader technique, un leader offensif. Il faut qu’il donne le bon exemple à l’entraînement et en dehors.»

Pub. le - MAJ le
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