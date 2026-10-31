OM : le vestiaire a refusé un nouveau sacrifice financier !

La cure d’austérité se poursuit à Marseille, mais elle se heurte une nouvelle fois aux exigences du vestiaire. Confronté à une situation économique particulièrement délicate, l’Olympique de Marseille cherche toujours des solutions pour alléger ses charges et répondre aux contraintes imposées par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Selon nos informations, la direction olympienne a ainsi récemment sollicité plusieurs joueurs de son effectif afin de leur demander un nouvel effort financier, sous la forme d’une baisse de salaire. Une démarche qui témoigne de la pression toujours importante exercée sur les finances du club phocéen, malgré les premières mesures déjà engagées.

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Car les efforts consentis ces derniers mois n’ont visiblement pas suffi. L’été dernier, l’OM avait déjà été contraint de revoir considérablement ses ambitions sur le marché des transferts, avec plusieurs départs importants et aucun recrutement pour renforcer l’effectif. Le président Stéphane Richard avait lui-même reconnu l’ampleur du chantier financier, évoquant une réduction de la masse salariale comprise entre 30 et 35 % par rapport à la saison précédente. Un effort considérable, alors que la DNCG avait décidé, le 26 juin dernier, d’encadrer la masse salariale ainsi que les indemnités de mutation du club. Mais le redressement économique est encore loin d’être terminé et la direction cherche désormais à poursuivre cette réduction en agissant directement sur les rémunérations de certains joueurs.

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Une situation économique toujours préoccupante

Sauf que cette nouvelle tentative n’a pas produit les effets espérés. Toujours selon nos informations, l’ensemble des joueurs sollicités a refusé la proposition de la direction marseillaise. Aucun accord n’a donc été trouvé pour revoir les conditions salariales à la baisse. Un refus qui complique davantage la tâche des dirigeants, alors que ces discussions devaient justement permettre de dégager de nouvelles marges de manœuvre financières. Dans un vestiaire où les contrats ont été négociés individuellement, la perspective de renoncer à une partie de ses revenus reste évidemment un sujet sensible. La direction doit ainsi composer avec une réalité contractuelle qui limite ses possibilités d’action.

Comprenez-vous le refus des joueurs de l'OM de faire un nouveau sacrifice ? Les joueurs ont déjà suffisamment sacrifié leurs salaires. Ils devraient faire passer le club avant leurs intérêts personnels. C'est compréhensible, les contrats doivent être respectés. La direction doit trouver d'autres solutions pour redresser les finances. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Pour l’OM, le problème reste donc entier. Entre les exigences du gendarme financier, la nécessité de poursuivre les économies et la volonté de conserver un effectif suffisamment compétitif, l’équation est particulièrement difficile à résoudre. La direction devra trouver d’autres leviers pour alléger ses dépenses, notamment à travers de nouveaux départs ou une restructuration de certains contrats. Mais cette nouvelle fin de non-recevoir montre que les dirigeants marseillais ne pourront pas compter sur un effort salarial supplémentaire des joueurs concernés. À Marseille, le chantier financier est toujours aussi important et les marges de manœuvre restent limitées.