Espagne, AS Monaco : les déclarations hallucinantes du père d’Ansu Fati

Il fait partie des satisfactions de cette fin de saison plutôt médiocre du côté de l’AS Monaco. Redevenu titulaire sur le Rocher, ayant démarré les trois derniers matchs de Ligue 1 des Asémistes, Ansu Fati retrouve des sensations, lui qui avait plutôt bien lancé sa saison avant de rentrer dans le rang. Il affiche, au final, des statistiques plus qu’honnêtes, avec 9 réalisations en 22 rencontres de championnat, dont 9 en tant que titulaire.

La suite après cette publicité

De quoi convaincre l’AS Monaco de le conserver ? C’est une option sérieusement étudiée selon la presse espagnole, même si le joueur formé à La Masia devra faire des efforts sur le plan salarial et diminuer ses émoluments s’il souhaite rester en Principauté. Le club de Ligue 1 a une option d’achat de 11 millions d’euros qu’il pourrait donc activer. Une chose est sûre, selon les médias catalans du moins, à Barcelone on ne veut pas de lui pour la saison à venir.

La suite après cette publicité

Le clan Fati vise la Coupe du Monde

Interrogé par le média winwin, le père du joueur Bori Fati a expliqué qu’il ne serait pas contre une signature à Monaco. « On ne sait pas encore, il est sous contrat au Barça jusqu’en 2028, ça c’est sûr. Nous aimerions bien qu’il reste à Monaco, parce qu’il est heureux là-bas. Les plans du Barça ? Cela va dépendre de Flick, il n’a pas encore parlé avec lui », a-t-il d’abord expliqué.

Mais surtout, il a expliqué qu’il souhaite voir son fils… à la Coupe du Monde. « C’est ce qu’on veut. Si on regarde les stats, s’il continue sur ce rythme sur les 3 matchs restants et qu’il joue tout, on l’espère. Et quand il sera de retour en sélection, il donnera le meilleur, parce que si on regarde les stats, en tant qu’attaquant, il a un plus grand nombre de buts (que les autres, NDLR). On attend », a-t-il conclu, plein d’espoir. Plus appelé depuis, octobre 2023, il semble improbable de voir Fati (10 sélections, 2 buts) se faire une place dans la liste de Luis de la Fuente. Au vu de ses prestations sur ces dernières années, mais aussi au vu de la concurrence au sein de la Roja. L’espoir fait vivre…