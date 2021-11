LdC : Bayern-Barça se jouerait à huis clos

Avec une nouvelle vague du coronavirus et la potentielle propagation du variant Omicron en Allemagne, la Bavière devrait renforcer ses restrictions gouvernementales pour lutter contre la pandémie. Et parmi ces mesures, la fermeture des stades pour le public serait envisagée dans les prochains jours. La dernière journée de la poule E de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone pourrait donc se jouer sans spectateurs. Pour rappel, le Barça doit s'imposer à l'Allianz Arena pour être sûr de disputer la phase finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Le ministre-président de Bavière Markus Söder s'est même exprimé sur son compte Twitter, confirmant un possible huis clos en Ligue des Champions la semaine prochaine : «Les matchs de football devraient à nouveau se dérouler sans public. La Bavière le fera. La grande mobilité à l'arrivée et au départ n'est actuellement pas responsable. Le football se doit de montrer l'exemple. Nous devons maintenant réduire les contacts partout.» Cette décision sera en vigueur au moins jusqu'à la fin de l'année, période au cours de laquelle le Bayern Munich doit encore jouer deux matchs à domicile en Bundesliga.