L1 : la programmation TV de la 19e journée

La Ligue 1 est partie en vacances pour les fêtes de fin d’année et reviendra le week-end du 13-14 janvier 2024 à l’occasion de la 18e journée. La journée suivante se jouera, elle, les 26, 27 et 28 janvier prochains. La LFP vient d’ailleurs d’en dévoiler le programme.

Les festivités débuteront avec un choc de mal classés entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais le vendredi 26 à 21h. Le lendemain, Nice et l’Olympique de Marseille recevront respectivement Metz et Monaco. Enfin, cette 19e levée se conclura dimanche à 20h45 avec le match PSG-Brest.

Vendredi 26 janvier 2024 à 21h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC

Samedi 27 janvier 2024 à 17h00 sur Prime Video

OGC Nice – FC Metz

Samedi 27 janvier 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Olympique de Marseille – AS Monaco

Dimanche 28 janvier 2024 à 13h00 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – LOSC Lille

Dimanche 28 janvier 2024 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – RC Strasbourg Alsace

FC Lorient – Havre AC

Stade de Reims – FC Nantes

Dimanche 28 janvier 2024 à 17h05 sur Canal+ Foot

Toulouse FC – RC Lens

Dimanche 28 janvier 2024 à 20h45 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29