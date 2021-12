Les équipes reversées en Europa League

Les 3es de groupes de Ligue des Champions voient la compétition s'arrêter là mais l'aventure européenne se poursuit. Pour rappel, ils sont reversés en Europa League où ils joueront un barrage en aller-retour contre les 2es de groupes de Ligue Europa. Parmi les équipes qui vont rejoindre la C3, on retrouve le RB Leipzig, le FC Porto, le Borussia Dortmund et le Sheriff Tiraspol.

Ces quatre formations seront accompagnées par quatre autres dont on connaît désormais l'identité. Il y aura le Barça, éliminé de la C1 à la suite de sa défaite contre le Bayern, combinée à la victoire de Benfica, le Zenith Saint-Pétersbourg et le Séville FC. Le dernier ticket sera à attribuer à l'Atalanta ou à Villarreal dont la rencontre n'a pu se jouer à cause de fortes chutes de neige à Bergame ce soir.

Les reversés en Ligue Europa :