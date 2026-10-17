PSG : Nuno Mendes sort sur blessure à trois jours du Barça

Coup dur pour le PSG dans les dernières minutes de la rencontre face à Strasbourg. À la 87e minute, Nuno Mendes a été contraint de quitter la pelouse, visiblement touché physiquement, avant de rentrer directement aux vestiaires. Un coup d’arrêt pour le latéral portugais, qui ne pourra pas reprendre sa place.

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Luis Enrique n’ayant plus de changements à sa disposition, les champions d’Europe vont devoir terminer la rencontre à dix contre les Alsaciens. Une situation délicate pour les Parisiens, qui devront serrer les rangs jusqu’au coup de sifflet final à la Meinau. A voir si le latéral portugais sera apte mardi soir pour le choc au Parc des Princes contre le FC Barcelone.