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Ligue 1

La grosse colère des supporters lensois avant le choc contre l’OM

Par Samuel Zemour
1 min.
Stade Bollaert-Delelis @Maxppp
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Lens 1-1 Marseille
winamax
1 2.75 N 1.86 2 3.10 1er pari remboursé Voir sur Ligue 1+

L’ambiance était particulièrement tendue au stade Bollaert-Delelis avant le choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, à suivre en direct commenté. Les supporters lensois n’ont pas digéré la débâcle historique subie face à Côme (1-9) en Ligue des Champions, ni la défaite concédée dans le derby du Nord contre Lille (0-1). Avant le coup d’envoi, ils ont ainsi déployé plusieurs banderoles particulièrement hostiles à l’égard de leur équipe, avec notamment ce message sans équivoque : « Vous êtes la HONTE de 120 ANS d’histoire », ou encore «Le derby pour la honte. Côme pour L’HUMILIATION !».

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La colère des supporters s’est également fait entendre à l’arrivée des joueurs lensois sur la pelouse. Quelques sifflets ont accompagné leur entrée à Bollaert, signe que la confiance est sérieusement ébranlée après ces deux revers consécutifs. Face à l’OM, les Sang et Or sont donc attendus au tournant et devront rapidement trouver une réponse sur le terrain pour tenter de renouer avec leur public.

Pub. le - MAJ le
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