La grosse colère des supporters lensois avant le choc contre l’OM

L’ambiance était particulièrement tendue au stade Bollaert-Delelis avant le choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, à suivre en direct commenté. Les supporters lensois n’ont pas digéré la débâcle historique subie face à Côme (1-9) en Ligue des Champions, ni la défaite concédée dans le derby du Nord contre Lille (0-1). Avant le coup d’envoi, ils ont ainsi déployé plusieurs banderoles particulièrement hostiles à l’égard de leur équipe, avec notamment ce message sans équivoque : « Vous êtes la HONTE de 120 ANS d’histoire », ou encore «Le derby pour la honte. Côme pour L’HUMILIATION !».

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La colère des supporters s’est également fait entendre à l’arrivée des joueurs lensois sur la pelouse. Quelques sifflets ont accompagné leur entrée à Bollaert, signe que la confiance est sérieusement ébranlée après ces deux revers consécutifs. Face à l’OM, les Sang et Or sont donc attendus au tournant et devront rapidement trouver une réponse sur le terrain pour tenter de renouer avec leur public.