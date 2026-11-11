Arsenal revient à l’attaque pour Vinicius Jr, la presse s’emballe pour Eli Junior Kroupi

Arsenal prépare son offensive pour Vinícius Jr.

Vinícius Júnior n’a pas encore retrouvé son meilleur visage, et son avenir commence déjà à faire parler ! Alors que le Brésilien s’apprête à retrouver la compétition après quatre matches de suspension, sa situation sportive continue de susciter des interrogations. Dans les colonnes de SPORT, plusieurs observateurs analysent sa perte de confiance et estiment que la pression médiatique ainsi que les désillusions récentes ont fini par freiner son audace naturelle. Et justement, un prétendant anglais garde un œil très attentif sur lui. Selon Josep Pedrerol dans El Chiringuito, Arsenal serait particulièrement intéressé par le numéro 7 madrilène. Mikel Arteta apprécierait son profil, mais les Gunners devront d’abord faire de la place dans leurs finances, avec des ventes importantes comme celles de Martín Zubimendi ou Mikel Merino envisagées. Pour autant, le Brésilien ne semble pas pressé de faire ses valises. Sous contrat jusqu’en 2032, il souhaite toujours s’imposer à Madrid et aucune offre concrète n’a été transmise par le club londonien. Le feuilleton est donc lancé, mais le Real n’a pas encore dit son dernier mot !

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La presse s’emballe pour la première de Kroupi chez les Bleus

C’est l’une des belles surprises de ce rassemblement de l’équipe de France : Éli Junior Kroupi va découvrir les Bleus ! Appelé par Zinédine Zidane pour remplacer Marcus Thuram, le jeune attaquant de Bournemouth est récompensé de sa progression spectaculaire en Premier League, où il a déjà inscrit 13 buts. Et la presse française n’a pas tardé à saluer cette première convocation. Le Parisien titre « C’est l’heure de Kroupi », tandis que L’Équipe estime que cette sélection était tout simplement écrite. Il faut dire que le joueur formé à Lorient n’en finit plus d’impressionner. Malgré des pépins physiques qui ont retardé son début de saison, il s’est rapidement imposé dans le championnat anglais et attire déjà l’attention de grosses écuries européennes, notamment le PSG et le FC Barcelone. Mais Kroupi avait déjà une idée bien précise de son avenir international. Au printemps dernier, il avait repoussé les approches du Portugal de Roberto Martínez pour privilégier les Bleus. Une décision récompensée aujourd’hui par cette première convocation, qui pourrait bien marquer le début d’une belle histoire avec l’équipe de France !

Manchester United prépare le grand ménage, Pochettino en approche

En Angleterre, c’est peut-être le jour de la dernière chance pour Michael Carrick ! Une réunion d’urgence autour de Sir Jim Ratcliffe doit permettre à la direction de Manchester United de trancher sur son avenir. Avec une seule victoire en dix rencontres et une situation devenue particulièrement inquiétante au classement, les Red Devils traversent l’une des pires périodes de leur histoire récente. Pour remplacer leur entraîneur, plusieurs noms circulent, notamment Eddie Howe, Antonio Conte et surtout Mauricio Pochettino. Ça tombe bien, l’Argentin semble désormais tout proche d’Old Trafford ! Selon The Athletic, Manchester United et Pochettino seraient en train de finaliser un accord. Le club mancunien devrait verser environ 9 millions d’euros à la fédération américaine pour libérer le sélectionneur des États-Unis, qui arriverait avec son propre staff. Le Daily Mail se pose déjà la question : « Pochettino est-il l’homme capable de redresser le club le plus dysfonctionnel d’Angleterre ? » Le quotidien met en avant son management humain, son exigence tactique et sa capacité à reconstruire un collectif. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Tottenham sera bien celui qui ramènera les Red Devils au sommet. Une chose est sûre, Carrick semble plus que jamais sur le départ et le chantier s’annonce colossal !