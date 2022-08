Nice : la mise au point musclée de Lucien Favre

Hier, certains médias ont indiqué que Lucien Favre commençait à être agacé par le mercato niçois. Un mercato qui traîne et où il ne voit pas les recrues demandées arriver. En conférence de presse ce mercredi, le technicien suisse a fait une mise au point sur le sujet.

La suite après cette publicité

«Pas du tout (il n'est pas agacé, ndlr). Je l'ai dit, c'est dur, très dur le mercato et ça dure jusqu'à fin août. Je connais ça, c'est très dur. Je n'ai pas de problème avec ça. On attend mais il y a plusieurs joueurs qui devraient venir. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais je le répète, je comprends que ce n'est pas facile. D'autres clubs, plus grands que nous, sont sur les joueurs donc c'est dur de rivaliser. Si on veut prendre de bons joueurs, il y a une grosse rivalité. Le joueur, qui a fait une grosse saison ou qui joue dans un gros clubs, qui a 25-26 ans, ne viendra pas ici. C'est très dur de trouver des joueurs. Ce n'est pas facile. » Le message est clair !