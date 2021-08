Nice - OM : les compositions sont là

La troisième journée de Ligue 1 s'achève ce soir avec un choc entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. A domicile, les Aiglons optent pour un 4-4-2 avec Walter Benitez comme dernier rempart derrière Youcef Atal, Jean-Clair Todibo, Dante et Melvin Bard. Hicham Boudaoui, Pablo Rosario, Mario Lemina et Justin Kluivert composent l'entrejeu tandis que Kasper Dolberg et Amine Gouiri sont associés en attaque.

De son côté, l'Olympique de Marseille s'articule dans un 3-4-3 avec Steve Mandanda dans les cages. Devant lui, William Saliba, Alvaro Gonzalez et Luan Peres composent la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Cengiz Ünder et Luis Henrique, tandis que le milieu renforcé voit les titularisations de Pape Gueye, Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et Gerson. Enfin, Dimitri Payet est seul en pointe de l'attaque.

Les compositions

OGC Nice : Benitez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Rosario, Lemina, Kluivert - Dolberg, Gouiri

Olympique de Marseille : Mandanda - Saliba, Gonzalez, Peres - Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson - Ünder, Payet, Henrique