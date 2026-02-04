Menu Rechercher
Les premiers mots forts de Benzema à Al-Hilal

Karim Benzema sous les couleurs d'Al-Ittihad @Maxppp

C’est un transfert renversant qui continue de faire du bruit en Arabie saoudite. Deux ans et demi après son arrivée à Al-Ittihad en Saudi Pro League, Karim Benzema a choisi de quitter son club afin d’en rejoindre un autre dans la même ligue durant cette fin de mercato hivernal. Officiellement sous ses nouvelles couleurs à Al-Hilal depuis deux jours, l’attaquant tricolore a d’ailleurs laissé un message touchant à sa nouvelle formation saoudienne. « Je suis très heureux de faire partie d’Al Hilal. C’est une superbe équipe, avec une grande histoire et énormément de trophées. C’est comme le Real Madrid, mais en Asie », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

SPL 🇸🇦
🗣️ Karim Benzema 🇫🇷 :

« Je suis très heureux de faire partie d’Al Hilal.

C’est une superbe équipe, avec une grande histoire et énormément de trophées.

𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 𝗺𝗮𝗶𝘀… 𝗲𝗻 𝗔𝘀𝗶𝗲. »
L’actuel leader du championnat va donc accueillir la star française pendant un an et demi, soit jusqu’en juin 2027, d’après les conditions du contrat signé entre les parties. Il retrouvera d’ailleurs un autre Français dans cet effectif, puisque Theo Hernandez est encore présent à Al-Hilal, sous les ordres de Simone Inzaghi. À 39 ans, le ballon d’Or 2022 rêve toujours plus grand, et cela se notifie avec ce nouveau défi encore plus osé.

