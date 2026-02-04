Les premiers mots forts de Benzema à Al-Hilal

C’est un transfert renversant qui continue de faire du bruit en Arabie saoudite. Deux ans et demi après son arrivée à Al-Ittihad en Saudi Pro League, Karim Benzema a choisi de quitter son club afin d’en rejoindre un autre dans la même ligue durant cette fin de mercato hivernal. Officiellement sous ses nouvelles couleurs à Al-Hilal depuis deux jours, l’attaquant tricolore a d’ailleurs laissé un message touchant à sa nouvelle formation saoudienne. « Je suis très heureux de faire partie d’Al Hilal. C’est une superbe équipe, avec une grande histoire et énormément de trophées. C’est comme le Real Madrid, mais en Asie », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

L’actuel leader du championnat va donc accueillir la star française pendant un an et demi, soit jusqu’en juin 2027, d’après les conditions du contrat signé entre les parties. Il retrouvera d’ailleurs un autre Français dans cet effectif, puisque Theo Hernandez est encore présent à Al-Hilal, sous les ordres de Simone Inzaghi. À 39 ans, le ballon d’Or 2022 rêve toujours plus grand, et cela se notifie avec ce nouveau défi encore plus osé.