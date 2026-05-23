Layvin Kurzawa remporte le championnat d’Indonésie
@Maxppp
L’ancien du PSG et de l’ASM, Layvin Kurzawa, a décroché un nouveau titre cette saison en Indonésie avec le Persib Bandung, sacré champion national. Arrivé l’été dernier après son départ de Paris, le latéral français a ainsi rapidement goûté à la réussite dans son nouveau championnat.
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Avec 7 matchs disputés et une passe décisive, l’ancien Parisien a participé à la conquête du titre malgré un temps de jeu irrégulier, souvent utilisé en rotation derrière Eliano Reijnders. Une première expérience asiatique qui se conclut donc de la meilleure des manières avec un trophée dès sa première saison.
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