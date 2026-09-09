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Le Betis se moque des frères Mbappé

Par Sasha Nahon
1 min.
Abde avec le Betis @Maxppp

Le Betis Séville n’a pas résisté à l’envie de chambrer la famille Mbappé. Quelques heures après sa victoire sur la pelouse de Lille en Ligue des champions (3-2), le club andalou a profité de l’expulsion d’Ethan Mbappé pour publier un message ironique sur X. Le milieu lillois de 19 ans a reçu un carton rouge direct à la 56e minute après intervention de la VAR pour un geste sur Natan. Le Betis a alors publié une image de l’acteur Willem Dafoe accompagnée de la phrase : « chaque fois qu’un Mbappé entend les mots “Real Betis Balompié” ». Une référence directe aux mésaventures récentes des deux frères face au club sévillan.

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Quelques jours plus tôt, c’est en effet Kylian qui avait vécu une soirée difficile contre le Betis. Lors de la défaite du Real Madrid en Andalousie (1-0), l’attaquant français avait manqué un penalty repoussé par Álvaro Vallés. Après avoir fait tomber le Real et vu Kylian Mbappé manquer son penalty, le Betis s’est donc également imposé contre Lille avec une expulsion d’Ethan Mbappé, une succession d’événements que le club andalou n’a pas manqué d’exploiter sur les réseaux sociaux.

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