CdM 2026 : la folle statistique des Pays-Bas depuis 2006 !

Les Pays-Bas débutent leur Coupe du Monde 2026 face au Japon ce dimanche soir avec une statistique qui attire toute l’attention. Ils n’ont plus perdu un match en temps réglementaire en Coupe du Monde depuis 2006. Depuis cette défaite contre le Portugal en huitième de finale, les Néerlandais ont enchaîné plusieurs campagnes sans revers en 90 minutes, confirmant une régularité rare au plus haut niveau. Même lors des parcours profonds en 2010, 2014 et 2022, ils sont toujours restés invaincus dans le jeu avant prolongations ou tirs au but.

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Ce record de solidité donne une dimension particulière à cette entrée en lice : les Oranje cherchent à prolonger une série qui s’étend sur près de vingt ans en Coupe du Monde. Finalistes en 2010, éliminés aux tirs au but en 2014 et 2022 contre l’Argentine, ils ont toujours résisté dans le temps réglementaire. Face au Japon, équipe disciplinée et intense, l’enjeu est autant de lancer la compétition que de continuer à alimenter cette impressionnante invincibilité en 90 minutes sur la scène mondiale. A noter que les Oranjes n’avaient pas réussi à se qualifier pour le Mondial russe en 2018.