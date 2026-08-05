Majorque - PSG : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain lance sa préparation avec un match amical face à Majorque. Les Parisiens disputent ce mercredi leur première rencontre depuis la finale de Ligue des Champions remportée face à Arsenal le 30 mai dernier. En face, Majorque a déjà disputé deux matchs amicaux, deux victoires. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Pour cette affiche, Luis Enrique opte pour un 4-3-3. Safonov dans la cage, Boly et Lucea sur les côtés de la défense, Zabarnyi forme la charnière centrale le jeune Koukaba. On retrouve Beraldo au milieu de terrain avec Dro Fernandez et Mayulu. Enfin en attaque, Mbaye et Ndjantou accompagnent Kvaratskhelia. Du côté du onze de départ de Majorque, on note les présences d’Arnau Tenas, Pablo Torre ou encore Sergi Darder.

Les compositions

Majorque : A.Tenas, Toni Lato, Jan Virgili, Morlanes, Darder, Luvumbo, Fuentes, Pablo Torre, Raillo, Valjent, Catalayud

PSG : Safonov - Boly, Zabarnyi, Koukaba, Lucea - Dro Fernandez, Beraldo, Mayulu - Mbaye, Ndjantou, Kvaratskhelia