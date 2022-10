CdM 2023 : Corinne Diacre juge le groupe de l'équipe de France

La sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre (48 ans), a réagi au micro de la chaîne L'Équipe au tirage au sort de sa nation pour la Coupe du monde 2023, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un groupe F composé de la Jamaïque, du Brésil et du barragiste (Taïwan, Paraguay, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Panama). Un groupe pas si évident que ça d'après Diacre.

« On aura des équipes importantes à jouer pour espérer se qualifier. Il faudra bien démarrer la compétition, la première place pourrait se jouer avec le Brésil mais il ne faut pas sous-estimer les autres équipes. Jouer en Australie ? C'est vrai qu'on misait sur ce groupe, on aura l'avantage de jouer deux fois dans la même ville, à Sydney. Dès les 8es on croisera avec le groupe de l'Allemagne, il ne faudra pas se tromper. L'objectif est de finir en tête du groupe. On veut dépasser les quarts, c'est un minimum. »