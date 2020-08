Liverpool en pole position pour Thiago Alcantara mais...

Le Bayern Munich s'est résolu à perdre Thiago Alcantara, à contre-cœur bien sûr. « Thiago a informé Hasan (Salihamidzic, le Directeur général des sports, ndlr) qu'il aimerait faire quelque chose de nouveau, et c'est ainsi. Vous devez l’accepter. Il a encore un contrat d’un an et s’il tombe d’accord avec un club, ce club devra payer une certaine somme », expliquait ainsi le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge il y a quelques jours. Cette somme, elle est évaluée à environ 30 M€. Une broutille pour un joueur de ce talent. Demandez aux joueurs de l'OM s'ils l'ont trouvé vieillissant lors du match amical récemment disputé entre les deux équipes.

La suite après cette publicité

Ce jour-là, l'international espagnol, âgé de 29 ans, a encore fait parler sa science du contrôle, son toucher de balle fantastique ou encore ses transversales à la précision diabolique. Thiago Alcantara à 30 M€, c'est une affaire en or, qui semble destinée à Liverpool. Ce serait d'ailleurs la destination préférée du joueur selon les récents retours de la presse allemande. Après avoir joué et gagné en Liga et en Bundesliga, un nouveau défi en Premier League apparaît séduisant, surtout dans cette équipe de Liverpool en pleine bourre.

Liverpool freiné, une brèche pour la concurrence

Sauf que voilà, Liverpool est freiné dans ce dossier. La direction du club aurait même fait savoir à Jürgen Klopp qu'il fallait vendre avant de penser à acheter Thiago Alcantara. Ce n'est pas pour rien que les journaux anglais évoquent régulièrement le dégraissage attendu du côté d'Anfield. De plus, certains observateurs expriment des doutes sur le choix Thiago Alcantara, qui ne colle pas au profil des recrues habituelles de Klopp, plus jeunes et moins rassasiées de trophées.

Pourtant, rien que d'imaginer l'apport de Thiago Alcantara dans le milieu de terrain très agressif des Reds peut déjà donner le tournis à leurs futurs adversaires. Liverpool ne peut en tout cas pas bondir immédiatement sur cette opportunité. Pas si grave puisque Thiago Alcantara est concerné avec le Bayern Munich par la fin de la Ligue des Champions. Toutefois, d'autres clubs pourraient en profiter pour s'engouffrer dans la brèche. C'est bien ce qu'est parvenu à faire Chelsea avec l'attaquant allemand Timo Werner, qui semblait lui aussi promis à Liverpool.