Côte d’Ivoire : l’étrange attitude du Sénégal avec Hervé Renard

Hervé Renard aurait pu prendre les commandes du Sénégal cet été. Alors que Patrick Vieira a été nommé nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga, le technicien français a révélé avoir été contacté en amont par la Fédération sénégalaise. Mais les discussions n’ont jamais abouti à une proposition concrète, avant que les dirigeants sénégalais ne cessent tout simplement de donner signe de vie. « Oui, j’ai reçu un appel [du Sénégal]. Maintenant, entre le laps de temps entre l’appel et l’attente, ça a été un peu long, je dirais. Mais peut-être que les gens avaient une option plus importante pour eux. Donc, ils ont changé d’avis. Ils ne m’ont pas prévenu », a expliqué l’actuel sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

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Dans la suite de son entretien chez Canal+ Sport Afrique, Renard n’a toutefois pas souhaité s’attarder sur cette séquence, puisqu’il a rapidement rebondi après le silence de la Fédération sénégalaise en répondant favorablement aux sollicitations de la Côte d’Ivoire, une sélection qu’il connaît bien pour l’avoir menée au sacre lors de la CAN 2015. « J’ai continué ma route, j’ai répondu aux gens qui m’ont contacté et qui, qui plus est, étaient dans un endroit où j’avais envie d’aller : la Côte d’Ivoire. On ferme le rideau, on passe à autre chose et on souhaite bonne chance à tout le monde », a conclu le Français, désormais concentré sur son retour chez les Éléphants.