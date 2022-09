Quand José Mourinho apparaît dans un clip de rap

La suite après cette publicité

Voilà une apparition des plus surprenantes, mais pour le moins originale. José Mourinho a participé au clip du dernier morceau du rappeur britannique Stormzy intitulé Mel Made Me Do It. L'entraîneur de l'AS Rome apparaît quasiment à la moitié de cette réalisation longue de presque 11 minutes. Loin des tenues de match de son club et des bancs italiens, le Portugais de 59 ans est aperçu à l'écran, entouré de plusieurs hommes, se tenant droit comme un i.

Avec son regard légendaire bien connu des amateurs de ballon rond, José Mourinho fixe la caméra avant de mettre son doigt sur la bouche. C'est à ce moment que, dans la chanson, on peut entendre la voix du Special One et l'une de ses sorties les plus connues (au sortir d'une défaite agitée 0-1 avec Chelsea contre Aston Villa) : "I prefer really not to speak. If I speak I am in big trouble" ("Je préfère ne pas m'exprimer. Si je parle, je vais avoir de gros problèmes", en français). De quoi façonner encore un peu plus la légende de José Mourinho.