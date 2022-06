Wesley Sneijder pense qu’il aurait pu être au niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Interviewé par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’ancien milieu offensif hollandais, Wesley Sneijder, a fait un bilan de sa carrière de footballeur. Le Néerlandais de 38 ans, aujourd’hui retraité, considère qu’il n’a pas montré son véritable potentiel sur le terrain, notamment à cause de son hygiène de vie. L’ancien du Real Madrid et de l’Inter Milan pense qu’avec plus de sérieux et d’envie, il aurait même pu atteindre le niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« J’aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Je n'en avais juste pas envie. J'ai apprécié ma vie, j'ai peut-être bu un verre de vin au dîner. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait beaucoup de sacrifices et ça me semble bien. Ma carrière, cependant a été incroyable », a expliqué Sneijder, qui a disputé au total 573 matches professionnels, inscrit 152 buts et délivré 145 passes décisives.