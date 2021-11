Le LOSC veut piocher au Real Madrid

Marca explique ces dernières heures que Lille est l'une des trois formations à être récemment venues aux nouvelles pour Andriy Lunin, portier de 22 ans du Real Madrid, sous contrat jusqu'en juin 2024.

Barré par Thibaut Courtois, l'Ukrainien n'a pas disputé la moindre minute en compétition depuis le début de l'exercice. L'international ukrainien pourrait ainsi demander à être prêté en janvier. Et les Dogues, tout comme Granada et l'Espanyol, feraient donc partie des intéressés. Avec Ivo Grbic, Léo Jardim et Orestis Karnezis, le LOSC possède a priori assez de gardiens. À moins que...