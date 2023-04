Bayern Munich : Manchester City veut doubler le Real Madrid pour Alphonso Davies

La suite après cette publicité

Alphonso Davies va-t-il rester encore longtemps au Bayern Munich ? Arrivé en 2019 en Bavière contre environ 13 millions d’euros, le latéral canadien a explosé sous le maillot du Rekordmeister et s’affirme aujourd’hui comme un véritable titulaire sur l’aile gauche du Bayern Munich. Récemment, il était annoncé que le club allemand voulait prolonger son joueur de 22 ans. Une rencontre a d’ailleurs eu lieu récemment avec son agent, alors que le Real Madrid surveille de près sa situation.

L’information avait déjà fuité ces derniers jours en Espagne, mais le club merengue chercherait bien un nouveau latéral gauche. Notamment parce que Ferland Mendy ne ferait pas spécialement l’unanimité, en raison de ses nombreuses blessures. Mais cela ne sera pas simple pour Florentino Perez et ses équipes, puisque son prix est estimé à 70 M€, ce qui fait de lui le joueur le plus cher à son poste actuellement. Le Real Madrid préfèrerait alors attendre l’horizon 2024, pour attendre la dernière année de contrat du Canadien.

Le Bayern Munich se prépare à un été compliqué

Mais les Merengues ne sont pas seuls sur ce dossier. Selon les dernières informations de Sky Sports, le Real Madrid va bien de tenter de signer Alphonso Davies cet été, mais fera face à un duel avec Manchester City dans ce dossier. Cette saison, Pep Guardiola évolue actuellement avec Nathan Aké en tant que défenseur gauche, mais manque d’un véritable latéral gauche de métier dans son effectif et pourrait donc se pencher sur Alphonso Davies pour compléter ce poste.

Cette saison, Alphonso Davies a déjà disputé 26 rencontres en Bundesliga cette saison et huit rencontres de Ligue des Champions pour un total d’un but et six passes décisives délivrées et le Bayern Munich devra régler son dossier rapidement. En plus de l’avenir de Joao Cancelo, prêté jusqu’à la fin de saison par Manchester City et de celui de Benjamin Pavard, qui a ouvert la porte à un départ cet hiver avant de faire machine arrière et affirmer vouloir continuer en Bavière.