PSG : Jérôme Rothen fustige Khvicha Kvaratskhelia

Après une cuvée étincelante qui l’a hissé parmi les prétendants au Ballon d’or 2026, Khvicha Kvaratskhelia connaît un démarrage bien plus poussif. Malgré de bons débuts et un superbe but contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe, l’ailier géorgien enchaîne les prestations ternes et peine à se montrer impactant avec le PSG depuis des semaines. Remplacé régulièrement et de plus en plus tôt, l’ancien de Naples est parfois relégué sur le banc ou effacé lors des grands rendez-vous comme le Classique au Vélodrome. Il a notamment été remplacé ce dimanche face à l’OM et son remplaçant, Ferran Torres, a ouvert le score en seulement 7 minutes. Une crise de confiance qui vaut des critiques à l’ailier de 25 ans.

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Ce lundi, c’est Jérôme Rothen qui a dénoncé l’investissement du Géorgien sur les ondes de RMC : «ce que je lui reproche, c’est tout ce qui fait sa force, c’est son investissement. Il y a l’enchaînement des compétitions mais il a quand même eu quelques jours de vacances. Je ne demande pas qu’il soit à son meilleur niveau mais quand on parle de Ballon d’or, on se doit d’être exigeant. Je ne sais pas si c’est lui qui l’aura, mais quand tu es prétendant, il doit se passer des choses lorsque tu mets le pied sur un terrain. Je ne dis pas qu’il doit toujours être exemplaire, efficace et génial, mais depuis le début de saison, franchement c’est son frère qui est venu.» Voilà qui est dit.