MU : Bruno Fernandes a provoqué la colère des supporters

Bruno Fernandes se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique à Manchester United. Quelques heures après l’annonce du licenciement de Michael Carrick, le capitaine des Red Devils a publié une story sur Instagram pour remercier son désormais ancien entraîneur. Accompagnant une photo des deux hommes, le milieu portugais a simplement écrit : « Merci pour tout, coach. » Un message qui a provoqué la colère de plusieurs supporters mancuniens, particulièrement remontés contre leur capitaine. « Quel culot ! », a notamment réagi un internaute, tandis qu’un autre a dénoncé ses performances cette saison : « Tu as été catastrophique toute la saison et tu as le culot de remercier l’entraîneur. » D’autres ont remis en question la sincérité de son hommage, certains lui reprochant son attitude alors que Manchester United traverse une crise sportive majeure. Le club anglais, désormais relégable en Premier League, a décidé de se séparer de Carrick et se prépare à accueillir Mauricio Pochettino sur son banc.

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Mais ce qui dérange les supporters, c’est que Bruno Fernandes avait lui-même publiquement remis en question les choix tactiques de Michael Carrick quelques semaines auparavant. Après la lourde désillusion de Manchester United face à Côme en Ligue des champions le mois dernier, le Portugais avait critiqué le manque d’agressivité de son équipe. « C’est une décision du staff de ne pas presser individuellement et de laisser parfois des espaces derrière. Mais quand vous laissez de l’espace à ces équipes, elles prennent confiance », avait-il expliqué au micro de TNT Sports. Interrogé sur la responsabilité de son entraîneur, Fernandes avait ajouté : « C’est au manager et à son staff d’en juger, pas à moi. Parfois, il faut être plus courageux sous la pression, prendre le risque de presser haut et de mettre l’adversaire en difficulté. » Selon The Sun, le capitaine portugais et plusieurs cadres du vestiaire auraient également exprimé leur mécontentement concernant les ajustements tactiques de Carrick, préférant le système utilisé lors de son intérim la saison précédente. Des révélations qui donnent une tout autre dimension à son message d’adieu, alors que Manchester United s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec Mauricio Pochettino.