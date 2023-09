La FIFPro apporte son soutien à Jenni Hermoso

Malgré la victoire de l’Espagne sur l’Angleterre en finale de la Coupe du monde féminine 2023 à Sydney le 20 août dernier, la joie du sacre a vite été éclipsée par le scandale autour de Luis Rubiales. En effet, le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) s’est rendu coupable d’avoir embrassé sur la bouche la joueuse Jennifer Hermoso lors de la remise des médailles. Depuis, le dirigeant espagnol a été suspendu de ses fonctions par la FIFA tandis que le soutien apporté à l’attaquante de 33 ans ne cesse de croître à mesure que les jours s’égrènent.

Vendredi, c’était au tour de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro) de voler au secours de l’Espagnole à travers un communiqué. «Avec toi, Jenni. Votre combat est le mien. Son combat est notre combat. Et nous en avons assez. Nous, les joueurs, sommes plus forts, plus unis et plus déterminés que jamais. Nous exigeons des changements. Nous exigeons mieux. Les systèmes nous font défaut. La gouvernance nous fait défaut. La responsabilité est défaillante. La discrimination est profonde et se manifeste à tous les niveaux. Le football doit réagir et saisir ce moment critique, non seulement en Espagne, mais dans le monde entier. Le football, sans nous, n’est rien et nous le regardons ensemble. Il est temps d’agir. C’est fini», peut-on lire sur le compte Twitter du syndicat mondial.