Le Real Madrid va gâter une de ses stars, Tottenham a ciblé le successeur de Nuno Espirito Santo

Fonseca proche de Tottenham

En Angleterre, ça sentait mauvais pour Nuno Espirito Santo à Tottenham ! Les Spurs ont été largement battus par Manchester United ce week-end (3-0) et cela a été être la défaite de trop pour le technicien portugais, arrivé cet été sur le banc des Spurs. Comme l'écrit The Guardian sur sa Une, «la pression monte sur Nuno.» «L'avenir du manager est sérieusement remis en question après les propos de Daniel Levy sur la crise que traverse le club.» D'ailleurs, la presse britannique était unanime ce matin et se montrait pessimiste sur l'issue de l'aventure de Nuno Espirito Santo dans le Nord de Londres. Pour le Daily Mail, «Nuno est au bord du gouffre.» «L'entraîneur des Spurs est sur le point d'être limogé après la triste défaite contre United», juge le journal. Si les jours du Portugais sont comptés, Tottenham va devoir se pencher sur son successeur. Et un nom revient avec insistance ce lundi matin. Celui de Paulo Fonseca. Comme l'indique le Daily Express sur sa Une : «Les Spurs ont organisé un appel d'offre, l'ancien coach de la Roma est de retour en pole position pour prendre en main l'équipe.» Même chose pour le Daily Mirror qui avance également le nom du technicien portugais. «Fonseca, très demandé, est de nouveau dans la course pour prendre la relève», écrit encore le tabloïd. Au final, Nuno Espirito Santo n'aura pas tenu, puisque Tottenham vient d'annoncer son licenciement. Les Spurs se cherchent un nouveau coach et ça passionne l'Angleterre.

Vinicius Jr réclame une prolongation au Real

En Espagne, le grand monsieur du Real Madrid en ce moment, c'est Vinicius Jr. Le Brésilien fait la Une de Marca ce matin car c'est l'heure de la «prolongation galactique», écrit le journal madrilène. L'attaquant est dans une forme exceptionnelle et vient frapper à la porte des dirigeants pour obtenir une revalorisation salariale en adéquation avec ses performances du moment. Pour le quotidien, «le joueur demande logiquement une prolongation de contrat.» «Il a un contrat jusqu'en 2025 mais a déjà atteint le niveau d'une star. Sa progression oblige le club à faire un effort important», indique le journal pro-Madrid. De son côté, AS ne comprend pas comment le joueur de 21 ans n'a pas été retenu dans la dernière liste du Brésil pour la prochaine trêve internationale. «Son doublé contre Elche relance le débat après avoir été écarté de la sélection», juge le quotidien. En tous cas, en Espagne Vinicius met tout le monde d'accord et semble enfin avoir pris son envol !

Opération commando à la Juve

On termine ce tour de la presse sportive en Italie où l'AC Milan et surtout Zlatan Ibrahimovic ont fait la loi, hier sur la pelouse de la Roma en l'emportant (2-1). C'est carrément, le «pouvoir Ibra, le Milan reste en tête avec le Napoli» grâce à son Suédois qui revient en grande forme juge La Gazzetta dello Sport. Mais ce qui fait la Une en Italie, c'est la crise qui couve à la Juventus. Il y a eu une réunion de crise hier et comme le révèle Tuttosport, «une discussion tendue a eu lieu entre les joueurs, les propriétaires et le coach.» Agnelli a tranché, «celui qui décide c'est Max», écrit le quotidien turinois. «Toute l'équipe part en stage toute la semaine. Le club est avec le coach. Première possibilité de rachat demain contre Zenit en Ligue des Champions.» Même son de cloche en Une du Corriere dello Sport qui explique que «Paulo Dybala prend ses responsabilités.» L'union sacrée est déclarée à la Juve !