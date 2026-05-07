Strasbourg et Gary O’Neil ont tout perdu !

Strasbourg aurait pu signer une saison 2025-2026 exceptionnelle, elle sera finalement celle des regrets. Engagés dans la course à l’Europe en Ligue 1, qualifié dans le dernier carré de la Coupe de France et aux portes de la finale en Ligue Europa Conférence, les Alsaciens ont finalement tout perdu ce jeudi soir. 8e du championnat de France à sept longueurs de Marseille avant de se déplacer sur la pelouse d’Angers, le RCSA a dit adieu à ses rêves européens pour la saison prochaine. Si le club de l’Est pouvait encore y croire sur deux autres tableaux, il n’en sera finalement rien.

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Gary O’Neil s’est complètement manqué

En Coupe de France, Strasbourg a échoué aux portes de la finale… face à une équipe de l’OGC Nice, qui lutte pourtant actuellement pour son maintien dans l’élite du football français. Dernier espoir ? Ce jeudi soir. Alors que Gary O’Neil avait quasiment annoncé son intention de focaliser son esprit et ses forces sur la Ligue Europa Conférence pour envoyer les siens sur la scène européenne la saison prochaine, Strasbourg a finalement livré un non match. Défait à l’aller par le Rayo Vallecano la semaine passée, les Alsaciens n’ont jamais su réagir à la Meinau. Puni juste avant la pause, le RCSA, fébrile défensivement et amorphe sur le plan offensif, a logiquement rendu les armes et nourrira forcément énormément de regrets.

«On est très déçu ce soir, cela nous tenait à cœur de se qualifier pour la finale mais voilà il s’est passé ce qu’il s’est passé. On les félicite pour leur prestation qu’ils ont fait aujourd’hui et on leur souhaite une belle finale. Nous on est très déçu, on espère qu’on terminera bien en championnat. Le public est avec nous depuis les qualification jusqu’en demi-finale. Cela nous tenait à coeur d’aller en finale, on les remercie pour le soutien depuis le début du parcours, on les remercie, rien à dire. Ils ont fait un gros match dans l’intensité en première mi-temps ils étaient au-dessus de nous et ça leur a permis de marquer. En deuxième mi-temps on a essayé d’accélérer un peu mais on a raté nos occasions et ils ont bien défendu. C’est mérité, nous sommes très déçu ce soir, c’est le football», regrettait d’ailleurs Abdoul Ouattara au micro de Canal + au coup de sifflet final.

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Place à la frustration…

«Ils en voulaient plus que nous, ils l’ont montré à l’aller et aujourd’hui. Pour moi et Martial, c’était plus difficile car on était pris à deux et à trois, on a pas eu autant de situation de 1 vs 1 que d’habitude. On devait montrer plus, davantage se battre et montrer plus d’envie. Je pense que c’était une question d’envie. Tout le monde n’avait pas forcément la même envie. On en a parlé au vestiaire à la mi-temps, comme je l’ai dit on a rectifié à la mi-temps. C’était pas une question de timidité mais d’envie de certains joueurs. On avait besoin d’un boost puis voilà, le collectif n’était pas au rendez-vous, on a eu du mal à combiner», surenchérissait de son côté Moreira, amer après ce revers.

Privés de Emegha et Panichelli pour ce rendez-vous ô combien important, les Strasbourgeois n’auront finalement jamais su inverser la tendance. Une désillusion que le public alsacien n’a d’ailleurs pas digéré. Il suffisait de voir les réactions de la Meinau quelques minutes après cette cruelle élimination. Alors que Valentin Barco et ses partenaires venaient saluer les fans, ces derniers n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement avec des insultes lancées depuis les tribunes. Une séquence résumant la déception du soir et les failles du projet de Strasbourg, plongé dans un système de multipropriété qui ne manque pas d’agacer en Alsace. Il va désormais falloir se projeter sur la saison prochaine mais la frustration, à l’heure où nous écrivons ces lignes, est immense…