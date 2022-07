PSG : Vitinha déjà sous le charme de Christophe Galtier

Après avoir officialisé le départ de Mauricio Pochettino, le PSG a dans la foulée annoncé l'arrivée de Christophe Galtier en tant que nouvel entraîneur. L'ancien du LOSC ou de Nice débarque donc avec la lourde tâche d'enfin faire passer un cap à son équipe. Et s'il n'est évidemment pas l'entraîneur le plus coté du marché, le technicien français a tout de même une certaine expérience. Au micro de RMC Sport, la dernière recrue parisienne Vitinha a d'ailleurs évoqué les premiers échanges avec son nouveau coach.

«L’entraîneur est arrivé il y a deux jours. Il a parlé au groupe. Les premières impressions sont bonnes. On a parlé de plusieurs choses, mais on n’a pas encore pu évoquer le modèle de jeu. Je sais qu’il a été champion avec Lille, c’est son point culminant qu’on connaît tous. Je sais qu’il est resté huit ans à Saint-Étienne et l’année dernière, il était à Nice, avec une bonne cinquième place. Il a fait du très bon travail et on va faire en sorte cette année que ce soit encore du bon travail. Le meilleur.»