Bundesliga : Leverkusen craque face à Cologne et Anthony Modeste

Après les succès du Bayern Munich contre Hoffenheim (4-0) et du Borussia Dortmund face à l'Arminia Bielefeld (3-1), la neuvième journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche à 15h30 avec une affiche entre Cologne (9e, 12 pts) et le Bayer Leverkusen (4e, 16 pts). Au RheinEnergieStadion, les Pillendreher avaient l'occasion de monter sur le podium en cas de victoire, eux qui restaient sur un cinglant revers face aux Bavarois de Robert Lewandowski (1-5). En face, les hommes de Steffen Baumgart se devaient de relever la tête après avoir subi les foudres d'Hoffenheim (0-5).

Troisième meilleure attaque de Bundesliga (21 buts marqués) au coup d'envoi, Leverkusen allait d'ailleurs rapidement confirmer son potentiel offensif. Au quart d'heure de jeu, l'inévitable Patrik Schick, déjà auteur de 7 buts en huit journées, permettait aux siens de prendre les devants dans cette rencontre (1-0, 15e). Dans la foulée, Karim Bellarabi s'illustrait pour inscrire le but du break (2-0, 17e) avant de se blesser et de céder sa place à l'ancien Toulousain Amine Adli (37e). Malgré de bonnes intentions offensives (7 tirs), les coéquipiers d'Anthony Modeste manquaient de réalisme aux abords de la surface (un seul tir cadré à la pause) et auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un score plus lourd face aux hommes de Gerardo Seoane, touchant également le poteau dans le premier acte. En seconde période, Modeste trouvait finalement la faille juste après l'heure de jeu (2-1, 63e) et allait définitivement revêtir le costume de sauveur en égalisant à un peu plus de cinq minutes du terme (2-2, 82e). Avec ce match nul (2-2), Leverkusen reste au pied du podium avant de recevoir Wolfsburg. De son côté, Cologne grimpe à la 8e place avant un déplacement périlleux sur la pelouse du Borussia Dortmund lors de la dixième journée.

