FC Barcelone : Pedri ne pense pas au Ballon d’Or

Cette saison, il est l’un des meilleurs milieux du monde sans aucune discussion possible. Sortant de plusieurs années compliquées et marquées par des blessures à répétition, Pedri a retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques. Et lorsqu’un tel joueur retrouve la plénitude de ses capacités, il laisse forcément parler son incroyable talent. Pierre angulaire du FC Barcelone de Hansi Flick, le milieu de 22 ans compte 5 buts et 7 offrandes à travers ses 44 apparitions dans cette cuvée 2024-2025.

Alors que bon nombre de ses coéquipiers sont cités pour le prochain Ballon d’Or, l’ancien de Las Palmas a expliqué dans un entretien accordé à TV3 qu’il se considérait trop loin du Ballon d’Or à l’heure actuelle : «le Ballon d’Or est quelque chose qui m’est très loin. À quelques exceptions près, comme Rodri, il est généralement remporté par des joueurs qui ont de bonnes statistiques de buteur. Je préfère Lamine Yamal ou Raphinha, qui ont de bons chiffres et font la différence. Je serais heureux si nous gagnions des titres.» Des propos similaires à ceux qu’il avait déjà tenus il y a quelques jours.