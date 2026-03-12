Menu Rechercher
PSG : le show amusant de Luis Enrique en conférence de presse

Par Valentin Feuillette
PSG 5-2 Chelsea

Par deux fois, Luis Enrique a taquiné les journalistes après la victoire contre Chelsea en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a d’abord été questionné sur les clefs du succès face aux Blues ce mercredi soir au Parc des Princes. «Les clefs ? On a mis trois buts de plus que l’adversaire», a répondu sèchement le coach parisien, non sans esquisser un petit sourire. Par la suite, Luis Enrique a également été questionné sur l’impression physique et athlétique de ses troupes, lui qui a toujours refusé de remettre en cause l’état physique de son groupe.

ParisSG INFOS
🔴🔵 Luis Enrique remet les médias à leur place.
Voir sur X

Avec la victoire dans la poche, le natif de Gijon n’a pas hésité à tacler gentiment les journalistes. «Aujourd’hui, personne ne parle de la capacité physique (rire, ndlr). Quand on perd, on dit que ce sont des problèmes physiques, mentaux. Hier, on était dans les problèmes physiques, et aujourd’hui on met 3 buts dans les 10 dernières minutes. C’est multifactoriel, je l’ai dit. Comme l’an dernier, où vous me disiez que ce n’était pas possible de gagner avec une équipe aussi jeune. Ce sont des clichés», a-t-il déclaré devant une salle de presse où les premiers rires se faisaient entendre.

