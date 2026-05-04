Brest : Eric Roy reste très flou sur son avenir

Lourdement battu sur la pelouse du Paris FC, le Stade Brestois n’avance plus. S’il n’y a pas d’urgence comptable puisque que le club breton est déjà maintenu, les derniers résultats inquiètent Eric Roy pour l’avenir. L’entraîneur du SB29 n’a pas apprécié l’attitude de ses joueurs sur les derniers jours et attend des réponses de ses dirigeants pour envisager son avenir sur le banc de Brest.

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«Je regarde juste mon équipe et je me projette sur la suite. Parce que si le projet sportif, c’est encore de vendre nos meilleurs joueurs la saison prochaine, et de bricoler encore et encore, c’est évident que ça va devenir compliqué. Vous voulez vraiment que je vous dise que je vais partir ? Moi, j’ai le choix, et aujourd’hui, je n’en sais rien. Mais peut-être aussi que ce n’est pas moi qui déciderai. Mon président peut très bien me dire : "Bon maintenant ça va, on va changer de projet, on va faire autre chose." Dans le foot, tout est possible. Encore deux ou trois défaites comme ça, et c’est bien possible», a-t-il indiqué en conférence de presse.