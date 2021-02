Ça se tend entre Villas-Boas et l'OM

L'Olympique de Marseille et André Villas-Boas parviendront-ils à se séparer avec élégance ? Beaucoup d'amoureux du club le souhaitent, mais c'est mal parti. Jacques-Henri Eyraud n'est pas du genre à laisser l'initiative à ceux qui s'écartent volontairement de la route du club. Rappelons les cas Rod Fanni, Henri Bedimo et plus récemment Adil Rami... L'entraîneur portugais, furieux lundi en apprenant l'arrivée d'Olivier Ntcham, pensait avoir fait le nécessaire pour éviter une séparation houleuse en assurant ne pas réclamer le moindre centime à Frank McCourt, le propriétaire du club.

Oui mais voilà, ce n'est pas forcément ce point qui convaincra JHE de le laisser filer tranquillement. En venant étaler devant la presse son agacement, en critiquant ouvertement le travail de Pablo Longoria, Villas-Boas a joué avec le feu, voulant gagner la bataille de l'image, en présentant celle de l'entraîneur trahi qui, drapé dans sa dignité, décide de partir sans rien réclamer. Ce n'est clairement pas le scénario envisagé par la direction de l'OM, qui constitue un dossier à l'encontre de son ex-entraîneur, comme le rapporte L'Equipe.

Un cabinet d'avocats contacté par le clan AVB

Jacques-Henri Eyraud n'aime pas qu'on étale les états d'âme dans la presse et il est habitué à insérer des clauses de confidentialité lorsqu'il se sépare de collaborateurs. Ce fut le cas pour Rudi Garcia, que l'on n'entend donc pas sur son passage à l'OM. La conférence de presse fracassante d'AVB joue donc en sa défaveur au moment de quitter le club, car c'est elle qui pousse la direction à reprendre la main, avec la communication sur la mise à pied. Le Portugais espérait pouvoir partir tranquillement, mais, connaissant le président, il se préparait à une bataille, qui va bien avoir lieu.

Comme raconté hier, l'OM n'exclut pas de lui réclamer des dommages et intérêts et monte un dossier contre lui, où lui sont reprochés entre autres des attitudes à l'égard de Pablo Longoria. Un cabinet d'avocats a donc déjà été contacté par le clan Villas-Boas pour se préparer à une potentielle bataille juridique. La fin de l'aventure est actée mais l'épilogue va durer.