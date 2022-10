FC Barcelone : les joueurs et la direction entre espoir et fatalisme

La suite après cette publicité

Le ciel s'est abattu une seconde fois sur la pelouse du Camp Nou ce mercredi soir. Simple témoin de la grosse victoire de l'Inter face à Plzen plus tôt dans la soirée, le FC Barcelone était déjà éliminé de la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions avant même d'affronter le Bayern Munich à domicile pour la 5e journée du groupe C. Sans idée et dépassés, les Catalans s'inclinaient lourdement sur leur propre terrain face à des Bavarois dominateurs et efficaces (3-0). Cinq matches de C1 cette saison et trois défaites : le bilan de Xavi Hernandez dans cette compétition contraste fortement avec la bonne dynamique en championnat (9 victoires, 1 nul, 1 revers - face au Real Madrid).

Il s'agit là de la deuxième disqualification de rang du Barça à ce stade de la compétition, celle-ci étant plus surprenante après le gros mercato estival promis et réalisé par le président Joan Laporta, qui n'a pu qu'assister à ce second échec de son équipe en Europe : «malheureusement, le miracle ne s'est pas produit. Sur le plan émotionnel, il a été très difficile de jouer ce match et je tiens à remercier les meilleurs supporters du monde pour la façon dont ils se sont comportés. Les joueurs ont tout donné, on ne peut rien leur reprocher car il était très difficile de jouer ce match. Il nous reste d'autres compétitions et nous devons reconstruire. Nous ne pouvons pas nous arrêter, nous savons que dans ce processus de reconstruction il y a des hauts et des bas, nous avons de jeunes joueurs et nous devons les soutenir, ainsi que l'entraîneur qui fait un très bon travail», a-t-il déclaré au micro de Barça TV, avant de poursuivre.

La saison n'est pas finie pour Xavi et Laporta

«Regarder l'Inter-Plzen était une torture parce que tu attendais un miracle qui ne s'est pas produit. Nous espérons que cette équipe continue à progresser, nous sommes dans les premières places du championnat, il y a d'autres compétitions, et cela s'est déjà produit. Et nous avons montré que nous avons les meilleurs fans du monde. L'entraîneur a fait jouer les jeunes joueurs pour qu'ils acquièrent de l'expérience», a ajouté le dirigeant blaugrana, suivi de Xavi Hernandez : «aujourd'hui, nous n'avons pas été compétitifs, nous n'avons pas atteint leur niveau. Ils étaient très bons, bien meilleurs, plus intenses. Je suis sûr que l'élimination avant le match nous a affectés psychologiquement. Je suis sûr que c'est le cas. Nous avons été tirés dans un groupe vraiment difficile et tout nous est arrivé en Ligue des champions. C'était très cruel, mais aujourd'hui nous n'avons pas concouru. D'autres jours, nous l'avons fait, mais pas aujourd'hui.»

L'entraîneur espagnol a également tenu à saluer les supporters présents dans l'antre barcelonais malgré le revers, et ne semble pas considérer cette sortie prématurée de la Coupe aux grandes oreilles comme un échec : «merci aux fans pour leur soutien inconditionnel. Il y a eu une atmosphère extraordinaire. Nous vous en sommes reconnaissants. En leur montrant le respect qu'ils méritent. C'est dommage que nous n'ayons pas pu le montrer sur le terrain. Laissons maintenant de côté la Ligue des champions. Nous devons faire face à la réalité. (...) J'ai dit que nous devions être unis. La saison ne se termine pas en octobre. C'est un coup dur, mais il reste encore des titres à aller chercher. Je comprends que de l'extérieur, les gens parlent d'échec, mais de l'intérieur, nous faisons une analyse différente. C'est une façon cruelle de quitter la compétition, mais si nous analysons les autres matchs, je pense que nous méritions davantage.»

Pas le même son de cloche chez certains joueurs

Egalement interrogés dans la foulée du coup de sifflet final, certains joueurs ne veulent pas parler de réelle contre-performance, et portent le même discours que leurs dirigeants, à commencer par le capitaine Sergio Busquets. «J'ai dit que nous devions être unis, mais il y a d'autres compétitions et nous devons nous battre pour elles. Un échec ? Je comprends que les gens parlent de tout, nous partons avec un mauvais sentiment, mais tout nous est arrivé dans cette Ligue des champions.» Plus sobre, son coéquipier et compatriote Marcos Alonso semble rester lui aussi optimiste malgré le score final : «c'était un match difficile à jouer, nous devons continuer et remercier les gens d'être venus au stade.»

Néanmoins, l'international espagnol Pedri, aligné à gauche de l'attaque face au Bayern, reste quant à lui réaliste, pointant du doigt les points faibles de sa formation, et espère un meilleur parcours en Ligue Europa : «nous sommes une équipe très jeune avec une grande marge de progression. Nous devons améliorer beaucoup de choses. Nous ne sommes pas assez bons pour participer à la Ligue des champions. Aujourd'hui, c'était une déception. Il nous manque beaucoup de choses : plus de calme avec le ballon, chercher la bonne option, on perd beaucoup de ballons avec presque aucun adversaire devant nous... il y a beaucoup de choses à améliorer. (...) Cette année, nous allons tout faire pour gagner la Ligue Europa car nous n'avons pas pu le faire l'année dernière. (...) Je pense que c'est un échec. Nous sommes très jeunes. Il y a beaucoup de signatures et nous ne nous connaissons pas. Nous avons besoin de temps mais c'est un échec car il faut toujours passer la phase de groupe.»