La Ligue 1 prévoyait de reprendre le 17 juin !

Voilà qui a dû faire bondir encore un peu plus Jean-Michel Aulas. Toujours au front pour tenter de faire revenir la fédération sur sa décision de stopper le championnat, le président lyonnais a sans doute été un peu amer à la lecture de l'entretien de Philippe Piat à L'Equipe. Le co-président de l'UNFP révèle qu'une date de reprise de la Ligue 1 était prévue par les instances du foot. «Il y a un élément capital qui a joué sur l’arrêt de la L1. La LFP était prête à reprendre le 17 juin. C’est le courrier de Canal + annonçant la rupture du contrat sur les droits télé, peu avant un conseil d’administration (dans l’après-midi du 30 avril, ndlr), qui a été la goutte d’eau.»

Pendant qu'en France, nous décidions de mettre fin à la saison, les autres grands championnats prenaient le temps d'étudier des solutions de secours. A ce jour, seule la Bundesliga a repris alors que l'Espagne souhaite reprendre le 12 juin. L'Italie et l'Angleterre sont encore en train de déterminer une date de retour à la compétition et réfléchissent à l'élaboration d'un protocole médical. «C’est l’avenir qui dira qui a eu raison, qui a eu tort. Pour moi, il y a toujours un danger et il faut qu’il soit soupesé» explique Piat avant de répondre aux déclarations de ce matin de Jean-Michel Aulas. «On verra à la fin si on est des cons.»