PSG : Bradley Barcola sera bien présent contre l’OL

La suite après cette publicité

Dans les derniers jours du mercato, le PSG a déboursé 45 millions (+5 de bonus) pour arracher Bradley Barcola à l’OL. Le joueur, formé chez les Gones, voulait vivement rejoindre Paris. Ironie du sort, il peut potentiellement débuter son aventure parisienne ce week-end face à… l’OL. Et en conférence de presse, Luis Enrique a confirmé qu’il allait bien être présent. Il risque d’ailleurs d’avoir un accueil assez compliqué au Parc OL puisque les supporters n’ont pas digéré son départ.

«Oui, il sera dans le groupe pour le match face à l’OL. C’est un joueur que vous connaissez déjà, car vous l’avez déjà vu à l’OL et avec les U20. C’est un joueur très important pour nous, par rapport à son profil. Il est capable de jouer le long de la ligne de touche, mais il peut aussi prendre les espaces sans ballon et rentrer dans l’axe. C’est une grande signature. C’est un joueur d’avenir et un joueur français qui a beaucoup d’envie »

En exclusivité et uniquement pour ce weekend, Parions Sport en Ligne vous double votre dépôt avec le code FMX2*. Pour tous ceux qui possèdent déjà un compte Parions Sport en Ligne (inscription avant le 31/08/2023), vous serez crédités (dans la limite de 20€) en crédits de jeu pour un prochain pari. Par exemple, si vous créditez 10 euros, ce sont 10 euros supplémentaires qui seront ajoutés à votre compte Parions Sport en Ligne.