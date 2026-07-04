Paraguay-France : gagnez 108 € sans risque avec une mise de 10 € !

La suite après cette publicité

Portée par la meilleure attaque du Mondial (13 buts), l’équipe de France aborde ce huitième de finale en immense favorite. Face aux Bleus, le rugueux bloc paraguayen tentera de signer un nouvel exploit après avoir éliminé l’Allemagne au tour précédent.

Pour célébrer ce choc, Winamax sort le grand jeu avec une offre exclusive BOOSTX10 valable uniquement sur cette rencontre et sur la cote : qualification de la France face au Paraguay cotée à 1,08. Grâce à notre offre de bienvenue exceptionnelle proposée exclusivement sur ce pari "qualification de la France", bénéficiez d’un multiplicateur x10 sur ton premier ticket. Un premier dépôt de 10 € seulement vous rendra éligible à l’offre, et c’est aussi le montant maximum que vous pourrez miser sur ce prono boosté. Ainsi, si vous placez vos 10 € sur cette double chance et que la France ne perd pas, votre cote passe magiquement de 1,08 à 10,80 et tu remportes 108 € de Freebets !

La suite après cette publicité

Comment profiter de cette offre exclusive BOOSTX10 ?

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

La suite après cette publicité