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Ligue des Champions

LdC : le PSG égale un record historique du Barça

Par Jordan Pardon
1 min.
PSG @Maxppp

Après avoir été menés au score dès la 6e minute de jeu sur un but de Kai Havertz, les Parisiens ont réagi dans cette finale de Ligue des Champions. Ousmane Dembélé a permis à son équipe d’égaliser sur penalty en seconde période après un énorme travail de Khvicha Kvaratskhelia.

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En marquant ce soir, le PSG a égalé le record de buts détenu par le FC Barcelone sur une édition de Ligue des Champions. Les Catalans en avaient marqué 45 lors de la saison 1999/2000. À une différence près : le format n’était pas le même qu’aujourd’hui avec 8 matchs de phase de Ligue, puis potentiellement 9 à partir des phases finales.

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