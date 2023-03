FC Barcelone : Xavi répond aux critiques après sa victoire du Clasico à Madrid

«Je veux jouer le même match au Camp Nou», avait déclaré l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, et ce malgré la défaite à domicile face au FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe d’Espagne. Car oui, en termes de possession, les Merengues avaient dominé leur éternel rival avec près de 65%, contre seulement 35% pour les Blaugranas, peu habitués à avoir cette statistique aussi basse. Une domination subie qui n’est pas passée inaperçue du côté des observateurs catalans…

En conférence de presse avant de recevoir Valence en championnat ce dimanche après-midi, le technicien du Barça, Xavi, Hernandez s’est montré lucide quant aux carences des siens, notamment lors du dernier Clasico au Bernabeu, et espère voir du mieux d’ici la fin de saison : «il y a toujours du bruit au Barça. C’est un paquebot. Nous devons gérer le bruit. Nous avons fait beaucoup de choses bien et il y en a d’autres à améliorer. Il y a deux titres en jeu et c’est le moment de vérité.»

«Le Barça est le club le plus difficile du monde…»

En effet, le coach barcelonais sait que la victoire seule n’est jamais suffisante, que ce soit pour les supporters ou les dirigeants, conscients que le niveau de jeu est aussi important que le résultat final : «il ne s’agit pas seulement de gagner, il faut convaincre. Même si nous gagnons, les gens ne sont pas si satisfaits. Nous avons un avantage en demi-finale de la coupe. J’étais beaucoup plus satisfait en Supercoupe qu’en Coupe, j’aime être dominant. Mais c’est le football», avant de poursuivre, toujours sur cette exigence blaugrana.

«Le Barça est le club le plus difficile du monde. Vous gagnez à Madrid par 0-1 et ce n’est pas suffisant. C’est le club le plus difficile. Je l’ai dit l’année dernière et on m’a botté les fesses. Madrid est champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions. Quand ils vous pressent, c’est très difficile. Parler de possession de balle quand ils vous font jouer d’homme à homme est absurde», a conclu l’ancien numéro 6 du FCB (1998-2015) aux journalistes. Le message est passé.